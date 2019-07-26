Нойєр повністю відновився від серії травм

Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр оцінив свій функціональний стан перед стартом нового сезону чемпіонату Німеччини.

"Почуваюся дуже добре тепер. Зараз я не відчуваю біль і беру участь у всіх командних тренуваннях. Початок нового сезону чекаю з нетерпінням.

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У нашому складі є хлопці, які отримали більше відповідальності після кадрових змін. Вони повинні довести, що можуть узяти на себе керівну роль", – розповів Нойєр у коментарі офіційному сайту Бундесліги.

Нагадаємо, що досвідчений кіпер в останні 2 роки мав значні проблеми зі здоров'ям. Майже весь позаминулий сезон він пропустив через перелом плеснової кістки, а в минулому лікував травми великого пальця та гомілки.

Сезон 2019/20 у німецькій першості стартує 16 серпня домашнім матчем Баварії проти берлінської Герти.

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