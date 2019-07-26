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Нойер полностью восстановился от серии травм

15:17 8 Читати українською
Нойер полностью восстановился от серии травм
Мануэль Нойер / dpa

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер оценил свое функциональное состояние перед стартом нового сезона чемпионата Германии.

"Чувствую себя очень хорошо в данный момент. Сейчас я не чувствую боль и участвую во всех командных тренировках. Начало нового сезона жду с нетерпением.

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В нашем составе есть ребята, получившие больше ответственности после кадровых изменений. Они должны доказать, что могут взять на себя руководящую роль", – рассказал Нойер в комментарии официальному сайту Бундеслиги.

Напомним, что опытный кипер в последние 2 года имел значительные проблемы со здоровьем. Почти весь позапрошлый сезон он пропустил из-за перелома плюсневой кости, а в прошлом году лечил травмы большого пальца и голени.

Сезон 2019/20 в немецком первенстве стартует 16 августа домашним матчем Баварии против берлинской Герты.

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Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Германия
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