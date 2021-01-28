"Я читав коментарі, в яких стверджується, що я приїхав, щоб прицінитися і придбати Динамо. Звичайно ж, це не так.

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Я останні 29 років живу в режимі 2 тижні в Києві, 2 тижні в Нью-Йорку, потім стало 3 тижні в Києві, 2 тижні в Нью-Йорку. Ось в такому режимі я існую.

У мене ставлення до Динамо специфічне. Яскравий спогад дитинства – це 6 жовтня 1975 року. Коли тато купив 2 квитки на матч Суперкубка УЄФА з Баварією. Я пам'ятаю гру, атмосферу на стадіоні.

Повірте мені, чиста любов до клубу і бажання зробити його лідером. Зробити клуб технологічним лідером і дати йому світову популярність і авторитет – це можна. Я усвідомив це. І я можу сприяти цьому", – цитує Гінзбурга видання Динамоманія.

Нагадаємо, напередодні Динамо оголосило про призначення Марка Гінзбурга віце-президентом Динамо з питань інновацій. Марк Зіновійович народився у Києві, але емігрував у США наприкінці 80-х. Він є засновником "Українського інвестиційного холдингу", президентом Федерації робототехніки України та послом Global Blockchain Business Council (GBBC) в нашій країні.

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