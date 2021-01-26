Київське Динамо вирішило йти в ногу з часом та створило відділ з питань інновацій.

"Біло-сині" на своєму офіційному сайті оголосили про призначення Марка Гінзбурга віце-президентом Динамо з питань інновацій.

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"Напевне, ви пам'ятаєте, що однією з перших державних програм, які проголосив після призначення президентом України Володимир Зеленський, була програма "Держава у смартфоні". Вона означала, що Україна мала стати лідером в інформаційному просторі. ФК Динамо буде реально втілювати цю програму в життя, ми робимо величезний крок до діджиталізаціі", – зазначив відомий у світі девелопменту та блокчейну Гінзбург.

До слова, Марк Зіновійович народився у Києві, але емігрував у США наприкінці 1980-х. Він є засновником "Українського інвестиційного холдингу", президентом Федерації робототехніки України та послом Global Blockchain Business Council (GBBC) в нашій країні.

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