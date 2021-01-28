"Я читал комментарии, в которых утверждается, что я приехал, чтобы прицениться и приобрести Динамо. Конечно же, это не так.

Менеджмент Динамо пополнил еще один вице-президент

Я последние 29 лет живу в режиме 2 недели в Киеве, 2 недели в Нью-Йорке, потом стало 3 недели в Киеве, 2 недели в Нью-Йорке. Вот в таком режиме я существую.

У меня отношение к Динамо специфическое. Яркое воспоминание детства – это 6 октября 1975 года. Когда папа купил 2 билета на матч Суперкубка УЕФА с Баварией. Я помню игру, атмосферу на стадионе.

Поверьте мне, чистая любовь к клубу и желание сделать его лидером. Сделать клуб технологическим лидером и дать ему мировую известность и авторитет – это можно. Я осознал это. И я могу способствовать этому", – цитирует Гинзбурга издание Динамомания.

Напомним, накануне Динамо объявило о назначении Марка Гинзбурга вице-президентом Динамо по вопросам инноваций. Марк Зиновьевич родился в Киеве, но эмигрировал в США в конце 80-х. Он является основателем "Украинской инвестиционного холдинга", президентом Федерации робототехники Украины и послом Global Blockchain Business Council (GBBC) в нашей стране.

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію