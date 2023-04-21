Видання написало, що 22-річного українця Тодд Бьолі перед презентацією на Стемфорд Брідж запросив у роздягальню, куди зайшло і оточення українця.

Мудрик і Бьолі приголомшили зірок Челсі у день презентації українця, – ЗМІ

Це нібито приголомшило деяких гравців Челсі. Проте сам Михайло спростував цю інформацію в коментарі Tribuna. Він навідувався до нових одноклубників без своїх представників.

Нагадаємо, презентація Мудрика відбулась 15 січня. Відтоді українець встиг провести за лондонців 12 поєдинків. Поки без голів, але з двома результативними передачами в активі.

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