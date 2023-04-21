Согласно информации The Times, в коротком списке Челси оказалось четыре имени. Ранее пресса сообщала, что лондонцы начали переговоры с Юлианом Нагельсманном и Маурисио Почеттино. Также руководство "синих" высоко оценивает Венсана Компани, который с Бернли получил путевку в АПЛ. Отмечается, что есть и четвертый кандидат, имя которого не разглашается, но его "любят и уважают".

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В данный момент Фабрицио Романо сообщил, что Нагельсманн после нескольких раундов переговоров больше не является главным кандидатом на должность тренера. Он поддерживал регулярные контакты с Челси, но ключевые моменты так и не были полностью согласованы.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2023

Напомним, что после увольнения Поттера командой руководит Фрэнк Лэмпард. Лондонцы недавно вылетели из Лиги чемпионов, проиграв мадридскому Реалу 0:4 по сумме двух матчей. В турнирной таблице АПЛ "синие" занимают 11 место, имея в своем активе 39 баллов.

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