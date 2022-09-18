Менеджер парижан Луїш Кампуш чітко дав зрозуміти, чому Усман Дембеле не став гравцем ПСЖ цього літа.

"Ми не підписали його, адже він є вінгером, а ми граємо за іншою системою. Я люблю Дембеле, він прекрасний, але у нас інші плани", – цитує Кампуша Фабріціо Романо.

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Влітку, ще до продовження співпраці з Барселоною, були чутки про зацікавленість у послугах француза від різних грандів. Проявляв інтерес і ПСЖ, але тоді ще спортивним директором був Леонардо, а не Кампуш.

До слова, цього сезону 25-річний Дембеле нарешті зумів реабілітуватись за невдалі виступи у попередніх кампаніях. У 8 поєдинках він забив двічі й віддав чотири результативні передачі.

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