Новий спортивний директор ПСЖ пояснив, чому клуб безкоштовно не підписав Дембеле
Менеджер парижан Луїш Кампуш чітко дав зрозуміти, чому Усман Дембеле не став гравцем ПСЖ цього літа.
"Ми не підписали його, адже він є вінгером, а ми граємо за іншою системою. Я люблю Дембеле, він прекрасний, але у нас інші плани", – цитує Кампуша Фабріціо Романо.
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Влітку, ще до продовження співпраці з Барселоною, були чутки про зацікавленість у послугах француза від різних грандів. Проявляв інтерес і ПСЖ, але тоді ще спортивним директором був Леонардо, а не Кампуш.
До слова, цього сезону 25-річний Дембеле нарешті зумів реабілітуватись за невдалі виступи у попередніх кампаніях. У 8 поєдинках він забив двічі й віддав чотири результативні передачі.
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