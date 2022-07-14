Французький вінгер Усман Дембеле залишається в Каталонії ще на два роки.

Дембеле узгодив новий контракт з Барселоною, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на два роки – до літа 2024-го. Сьогодні француз помпезно поставить підпис.

Барселона наступного тижня заробить понад 300 млн євро

За інформацією преси, Усман погодився зменшити зарплату на 40%, щоб залишитися на Камп Ноу. Попередній контракт завершився у червні. Жоден інший клуб не зумів задовольнити фінансові запити вінгера. Дембеле дотягнув до того, що віддав сильну позицію в переговорах Барсі.

Нагадаємо, Барселона придбала француза у 2017 році в дортмундської Борусії за 140 мільйонів євро. Статистика вінгера у футболці "кулес" – 149 матчів, 32 голи, 34 асисти.