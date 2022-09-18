"Мы не подписали его, ведь он вингер, а мы играем по другой системе. Я люблю Дембеле, он прекрасен, но у нас другие планы", – цитирует Кампуша Фабрицио Романо.

Дембеле официально продлил контракт с Барселоной

Летом, еще до продолжения сотрудничества с Барселоной, были слухи о заинтересованности в услугах француза от разных грандов. Проявлял интерес и ПСЖ, но тогда еще спортивным директором был Леонардо, а не Кампуш.

К слову, в этом сезоне 25-летний Дембеле наконец-то сумел реабилитироваться за неудачные выступления в предыдущих кампаниях. В 8 поединках он забил дважды и отдал четыре результативных передачи.

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