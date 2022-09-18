Новый спортивный директор ПСЖ объяснил, почему клуб бесплатно не подписал Дембеле
Менеджер парижан Луиш Кампуш четко дал понять, почему Усман Дембеле не стал игроком ПСЖ этим летом.
"Мы не подписали его, ведь он вингер, а мы играем по другой системе. Я люблю Дембеле, он прекрасен, но у нас другие планы", – цитирует Кампуша Фабрицио Романо.
Дембеле официально продлил контракт с Барселоной
Летом, еще до продолжения сотрудничества с Барселоной, были слухи о заинтересованности в услугах француза от разных грандов. Проявлял интерес и ПСЖ, но тогда еще спортивным директором был Леонардо, а не Кампуш.
К слову, в этом сезоне 25-летний Дембеле наконец-то сумел реабилитироваться за неудачные выступления в предыдущих кампаниях. В 8 поединках он забил дважды и отдал четыре результативных передачи.
Барселона обошла Реал и возглавила Примеру – реабилитация за Баварию, дубль и юбилей Левандовски, два ассиста защитника