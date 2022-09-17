Фаворит поєдинку на Камп Ноу був очевидним. Барселона посідала друге місце в Прімері, вигравши 4 з 5-ти матчів чемпіонату. Лише Райо Вальєкано в першому турі зумів не програти "синьо-гранатовим", які на тижні поступилися Баварії в Лізі чемпіонів. Шанси Ельче, який йшов останнім у турнірній таблиці з одним набраним очком і різницею голів 2:13, видавалися примарними.

Баварія у непростій грі здолала Барселону – Лєвандовскі змарнував топ-моменти, мюнхенці забили двічі за чотири хвилини

Хаві анонсував ротацію складу і дотримав слова. Зокрема, з перших хвилин вийшли Бальде, Ерік Гарсія, де Йонг, Депай і Кессьє. Крістенсен, Алонсо, Бускетс, Гаві та Рафінья розпочали гру в запасі.

Сумні прогнози щодо перспектив Ельче на очки справдилися, але старт гри вийшов нервовим – багато фолів, мінімум гостроти. Барса прогнозовано затисла суперників на їхній половині, однак у небезпечені моменти конвертувати володіння не могла. Апогеєм невиразному початку став простріл Дембеле, який замість акцентованого пасу пробив на трибуни Камп Ноу. Одразу показали Хаві – тренер був приголомшений.

На 14-й хвилині Ельче залишився вдесятьох. Де Йонг виводив Лєвандовскі віч-на-віч з кіпером, але Верду завалив Роберта. Фол останньої надії та справедлива червона. Простору в господарів стало більше – той-таки Дембеле мав два моменти, однак не влучив у площину. Пішли моменти – якщо удар де Йонга без проблем забрав Бадія, то постріл Депая був гострішим. Кіпер Ельче ногою парирував м'яч, який летів у ближній кут. Ще один удар де Йонга з-за меж штрафного – черговий сейв Бадії.

Тиск "блаугранас" таки втілився в гол на 34-й хвилині. Лєвандовскі замкнув простріл Алехандро Бальде. Поляк буквально заніс м'яч у ворота, забивши свій 10-й гол за Барселону (з них 7-й – в чемпіонаті). Були підозри на офсайд, але VAR підтвердив його відсутність. 1:0.

Не забарився і другий гол. Його зробив Мемфіс Депай, забивши свій перший м'яч у сезоні. Нідерландець отримав пас у штрафному від Бальде, розвернув захисника і пробив під поперечину. Розкішно. VAR знову зіграв за Барсу, ставши на бік господарів у ситуації з можливим офсайдом. Другий гольовий пас Алехандро Бальде.

Ельче поплив і пропустив втретє. Бадія відбив удар Лєвандовскі, але проти добивання Педрі був безсилим. Тут вже офсайд зафіксували, але не витримали нерви в тренера гостей, який був вилучений за надмірні емоції. 2:0 і два вилучення в гостей – підсумок першого тайму. Своя червона могла бути в Барселони – Кессьє, майючи жовту, продовжував активно грати ліктями. Рефері вибачив.

На другий тайм Франк прогнозовано не вийшов – його замінив Гаві, який днями підписав новий контракт з Барселоною. Господарі одразу ж забили третій, знявши всі питання. Депай поборовся з воротарем, м'яч відскочив до Лєвандовскі, який оформив дубль.

Все стало зрозуміло. Інтрига полягала лише в тому, скільки ще пропустить Ельче, який майже весь матч відіграв удесятьох. Вдалося втримати "лише" 0:3, хоча підопічні Хаві ще змарнували кілька моментів, наче згадавши своє марнотратство у поєдинку з Баварією. У гостей в атаці не було абсолютно нічого. Вилучення на старті гри і два пропущені голи до перерви не залишили Ельче шансів бодай на нічию.

Барселона набрала 16 очок і обійшла Реал, вирвавшись на перше місце Прімери. Команда Карло Анчелотті відстає на 1 бал, але у неділю зіграє свій матч проти Атлетіко Мадрид. Ельче з одним пунктом і четвертою розгромною поразкою в шести турах залишився останнім.