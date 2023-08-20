Жіночий чемпіонат світу, фінал

Іспанія – Англія – 1:0

Гол: Кармона, 29

Незабитий пенальті: Ермосо, 69 (Іспанія).

Долю титулу чемпіонок світу вирішували збірні Іспанії та Англії. Іспанки в півфінальному матчі виграли у збірної Швеції (2:1), а англійки здобули перемогу над австралійками.

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Збірна Іспанії мала невелику перевагу в першому таймі. Відкрити рахунок в матчі вдалося на 29 хвилині. Захисниця Кармона увірвалася в штрафний майданчик по флангу та отримала передачу. Більярдним ударом вона поклала м'яч у сітку воріт. По перерві англійки вирівняли гру і створили кілька моментів, втім, відзначитися їм не вдалося. А ось у збірної Іспанії була нагода подвоїти рахунок. На 68 хвилині іспанки заробили пенальті, але Ермосо не змогла переграти голкіперку збірної Англії.

Таким чином, іспанки здобули перше в історії золото на Мундіалі. Всі медалі чемпіонату світу поїхали в Європу. Напередодні збірна Швеції обіграла австралійок в матчі за третє місце.

Іспанія – друга країна, якій вдалося здобути титул чемпіона світу серед чоловіків і жінок. Раніше це вдавалося лише німцям.

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