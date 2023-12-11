Украинский форвард Жироны Артем Довбик продолжает влюблять в себя фанатов по всему миру.

В воскресенье, 10 декабря, в 16-м туре Ла Лиги состоялось каталонское дерби, в котором Барселона принимала Жирону. Подопечные Мичела Санчеса неожиданно нанесли "блаугранас" убедительное поражение (4:2).

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Начал историческое избиение украинский дуэт Цыганков/Довбик – экс-вингер Динамо ассистировал, а бывший форвард СК Днепр-1 открыл счет в матче. Этот мяч стал для Артема уже восьмым в 16 матчах за "бело-красных" (также в его активе 6 результативных передач).

После матча всемирно известный паблик brfootball (Bleacher Report Football, 14,7 млн подписчиков) на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал карикатуру, на которой изобразил Довбика в новой ипостаси. "Новые короли Каталонии", – подписали фотографию авторы.

Напомним, после 16-ти туров Жирона идет в турнирной таблице Ла Лиги на первой строчке, набрав 41 очко.

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