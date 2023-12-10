Циганков та Довбик створили ефектний гол у ворота Барселони – відео результативної комбінації українців
22:21 - Читать на русском
Артем Довбик з пасу Віктора Циганкова забив Барселоні у 16 турі чемпіоната Іспанії.
Артем Довбик 12’
Мігель Гутьєррес 41’
12’ Артем Довбик
41’ Мігель Гутьєррес
Артем Довбик та Віктор Циганков опинилися в стартовому складі Жирони на матч проти "блаугранас". Саме українці створили перший гол у матчі.
Топ-клуб готує грандіозне пограбування Жирони – Циганков і ще двоє "імен нізвідки" на столі знаменитого президента
Циганков отримав передачу на фланзі, протягнув м'яч і оцінив позицію Довбика. Віктор віддав точний пас на Артема, а той реалізував свій момент. М'яч від стійки влучив у ворота.
Нагадаємо, що цей гол став для Довбика восьмим за Жирону.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter