Артем Довбик з пасу Віктора Циганкова забив Барселоні у 16 турі чемпіоната Іспанії.

Артем Довбик та Віктор Циганков опинилися в стартовому складі Жирони на матч проти "блаугранас". Саме українці створили перший гол у матчі.

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Циганков отримав передачу на фланзі, протягнув м'яч і оцінив позицію Довбика. Віктор віддав точний пас на Артема, а той реалізував свій момент. М'яч від стійки влучив у ворота.

Нагадаємо, що цей гол став для Довбика восьмим за Жирону.