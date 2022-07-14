"Мене звільнили за висловлювання проти війни? Так Денисов думає. Думаю, після війни він думатиме інакше, коли все дізнається. Та він уже, напевно, все знає. Коли нічого не говорять чи кажуть, але смішно... Ну звільнили.

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Офіційна позиція? Звідки я знаю. Що я сказав? Що спортсмени нічого не вирішують. А що я маю робити – десь колупатися, ритися? Так, я думаю, що мене звільнили саме тому. Що, мовляв, у нас люди гинуть, а ти кажеш, що спортсмени нічого не вирішують. Я і зараз можу сказати: спортсмени нічого не вирішують! Навіть у нас вони нічого не вирішують. Все вирішує влада! Це що новина для когось?

Денисов давно хотів мене звільнити? Я люблю, коли є факти. Можливо. Просто підійди та скажи, що ти звільнений. Все. Які проблеми? Просто треба підійти і сказати. А не робити з мене диверсанта. Знайшов із кого диверсанта робити. Я на Денисова не ображений. Просто треба було інакше це зробити. А не так, що я диверсант. Він десь звідкись подзвонив, сказав, а я чомусь диверсант, тут сиджу і нікуди не збираюся. Міг би подзвонити і сказати: мовляв, так і так", – сказав Леоненко у коментарі SportArena.

Нагадаємо, скандальний експерт працював на каналах "Футбол 1/2/3" з 2013 року. До слова, подальша їх доля невідома – 11 липня Рінат Ахметов оголосив, що поверне державі усі ліцензії, якими володіють його ЗМІ.

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