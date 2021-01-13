"У моєму "багажі" шість мов. Я добре володію люксембурзькою, німецькою, французькою та англійською. З ними у мене ніяких проблем немає. Італійську і російську знаю небагато: непогано розумію, але вести повноцінний діалог важко.

Федик розкрив секрет вивчення 6 іноземних мов – колекція поповнюється

Чи планую вчити українську? Чесно кажучи, не впевнений. Знань російської зараз мені вистачає для побуту, вони мене виручають. В майбутньому – час покаже. Не буду загадувати і обіцяти", – зізнався Тілль у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Олів'є став другим зимовим новачком Ворскли після Цітаішвілі. Контракт хавбека розрахований на два роки. Раніше він встиг пограти за Уфу, Роданж і Прогрес.

"В Америці нас бояться": українці із Тризуба підкорюють США і вже домовилися з легендарним Фалькао