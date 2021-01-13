"В моем" багаже "шесть языков. Я хорошо владею люксембургской, немецком, французском и английском. С ними у меня никаких проблем нет. Итальянский и русский знаю немного: неплохо понимаю, но вести полноценный диалог трудно.

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Планирую ли учить украинский? Честно говоря, не уверен. Знаний русского сейчас мне хватает для быта, они меня выручают. В будущем – время покажет. Не буду загадывать и обещать", – признался Тилль в интервью Footboom.

Напомним, Оливье стал вторым зимним новичком Ворсклы после Цитаишвили. Контракт хавбека рассчитан на два года. Ранее он успел поиграть за Уфу, Роданж и Прогресс.

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