"Знаю приблизно 6 мов, якщо не рахувати українську і російську. Всі майже на easy вивчив. Не гірше, ніж англійську. Головне почати з першої, а кожна наступна мова дається дуже легко. У кожної людини є своя система. Я вважаю, що немає людини, яка нездатна вивчити мову. Є просто лінь і відсутність мотивації.

Федик: Важко знайти такого хорошого помічника, яким був я

Все почалося з італійської, коли я почав цікавитися тактикою і перекладати книги з тактики. Спочатку за допомогою перекладачів. Потім почав вчити, вивчив, дивився Серію А, італійських коментаторів слухав.

Так воно закрутилося, що після італійської пішла англійська. Потім вивчив португальську, іспанську, французьку, німецьку. Арабську лише починаю вчити. Трохи знаю китайську та хінді", – зізнався Федик у програмі Бомбардир.

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