"Які тут можуть бути враження... Ви самі бачили. Висмоктують з пальця ці моменти, не прикрашають вони футбол. Грайте, забивайте в чистому поєдинку. Гра по-різному може складатися, але ця праця хлопців... Заради чого вони грають? Щоб потім люди в жовтих маєчках починали щось вигадувати?

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Каже, м'яч угорі, борються головою, захисник задкує та наступає, каже – це пенальті. У першому таймі Слободяну на голову наступають, ледь не відривають, каже: "Він випадково". Тобто трактування цих епізодів... Я не знаю. Вони трактують, як їм вигідно. І VAR, не VAR – це живі люди сидять, і вони завжди будуть... Це не інтелектуальна якась система, яка скаже "так" чи "ні". Це живі люди, які казатимуть те, що їм вигідно. І все. Очевидні речі.

Ми б нічого не казали, якби послідовність була. Якщо послідовності немає – сенс тоді працювати, грати? Давайте відразу вручимо медалі, кубки та закінчимо. Нехай на футбольному полі визначається переможець, а не такими речами. Це не прикрашає футбол. Тут випадково, а там не випадково. Дико просто. Самі себе стріляють, а потім ходять і щось вигадують", – цитує Іващенка Трибуна.