Барселона приїхала у Віторія-Гастейс, аби перемогти Алавес і показати яскравий футбол. З першим завданням виникли величезні труднощі, а от друге провалили. Ви тільки уявіть: господарі провели 13 пострілів по воротах проти 8 у Барси, змарнували кілька гольових нагоди та забили один м'яч – а підопічні Хаві ще й у меншості залишились.

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Особливо важко було в першому таймі. Так, на 35-й хвилині супершанс змарнував Гуріді, який пробивав головою з лінії воротарського (Пенья врятував) і одразу ж зіграв на добиванні (невдало).

Непризначений пенальті, до речі, розсудили вірно. Рука Канселу прибиралася за корпус, помітного наміру грати нею не було.

At 0-0, Cancelo does this in his penalty area.



Not a single tweet on the TL of course. This is the effect of propaganda pic.twitter.com/1dd1yfxF4z — John H O N E S T Y (@ExJohnHonestyy) February 3, 2024

На 42-й Омородіон підхопив відскок і стріляв метрів з 10-ти (неточно), а перед перервою він же пробивав головою з лінії воротарського (Пенья виручив + був офсайд). Зрештою, саме Омородіон і забив Барсі на старті другого тайму – Сола втік від Форта, переграв Де Йонга й виконав подачу, яку Саму і замкнув. Великий привіт Араухо в цій ситуації.

От тільки на ту мить Алавес вже пропустив двічі. Барселона хоч і грала непереконливо, але майже всі свої моменти реалізувала. Рахунок було відкрито на 22-й хвилині – Лєвандовскі прийняв своєчасний проникний пас від Гюндогана, протиснув Маріна та перекинув Сіверу. 0:1.

Lewandowski y la historia de una vaselina... pic.twitter.com/Nmm2jdogzt — Relevo (@relevo) February 3, 2024

На 49-й хвилині Ілкай додав до асисту і свій гол, відкрившись на правому куті воротарського під закидушку Педрі. Удар головою, гол – 0:2.

На а на 63-й каталонці провели розмашисту контратаку. Її розігнав Ямал, який втік від Лопеса й віддав пас Педрі, а той перевів Де Йонгу – Френкі ж викотив лівіше на Форта, якому залишилось прострілити.Передача пішла на ближній край штрафного, куди прибіг Роке. Вітор у дотик пробив у дальній кут – 1:3! Це його другий гол у Ла Лізі.

От тільки з героя він швидко перетворився в антигероя. Точніше, його в ньго перетворив арбітр. На 67-й новачок Барси отримав жовту за відмашку (справедливо), а на 72-й Вітору показали другу жовту – ніби-то за фол проти Маріна. Повтор показав абсурдність рішення, однак його ніхто не скасував. "Блаугранас" залишились у меншості.

Vitor Roque got Red Card because of this pic.twitter.com/e5S9IdUZ0y — KinG £ (@xKGx__) February 3, 2024

Взагалі, по перерві Барселона вже не виглядала слабко, хоча все одно залишала питання. Підопічні Хаві більш-менш контролювала гру – і навіть після вилучення Роке ситуація не змінилась. Був навіть шанс забити на 78-й хвилині зусиллями свіжого Ферміна Лопеса, однак його хитрий удар з правого краю штрафного парирував Сівера.

Варто відзначити, що гості ще й претендували на пенальті на тій же 78-й хвилині, коли Лєвандовського ткнули в корпус. Арбітр не хотів свистіти подібні фоли. Алавес же сміливо вибігав у контри, але реальні шанси забити вдруге випали тільки перед фінальним свистком.

Зокрема, на 87-й хвилині Пенья й Араухо не зрозуміли, як грати по прострілу Соли – як наслідок, м'яч пролетів вздовж воріт. Пощастило, що на нього не пішли і баски. На 90+4-й же черговий простріл прийшов до ніг Соли. Той на лінії штрафного прибрав Фортиа й завдав удару, але сфера просвистіла над поперечкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони – підопічні Хаві набрали 50 очок і піднялись у топ-3.

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