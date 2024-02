Барселона приїхала у Віторія-Гастейс, аби перемогти Алавес і показати яскравий футбол. З першим завданням виникли величезні труднощі, а от друге провалили. Ви тільки уявіть: господарі провели 13 пострілів по воротах проти 8 у Барси, змарнували кілька гольових нагоди та забили один м'яч – а підопічні Хаві ще й у меншості залишились.

Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали три очки з Альмерією

Особливо важко було в першому таймі. Так, на 35-й хвилині супершанс змарнував Гуріді, який пробивав головою з лінії воротарського (Пенья врятував) і одразу ж зіграв на добиванні (невдало).

Непризначений пенальті, до речі, розсудили вірно. Рука Канселу прибиралася за корпус, помітного наміру грати нею не було.

At 0-0, Cancelo does this in his penalty area.



Not a single tweet on the TL of course. This is the effect of propaganda pic.twitter.com/1dd1yfxF4z