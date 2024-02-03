Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав дві жовтих
Барселона в рамках 23-го туру Ла Ліги 2023/24 перемогла Алавес (3:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Барселона приїхала у Віторія-Гастейс, аби перемогти Алавес і показати яскравий футбол. З першим завданням виникли величезні труднощі, а от друге провалили. Ви тільки уявіть: господарі провели 13 пострілів по воротах проти 8 у Барси, змарнували кілька гольових нагоди та забили один м'яч – а підопічні Хаві ще й у меншості залишились.
Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали три очки з Альмерією
Особливо важко було в першому таймі. Так, на 35-й хвилині супершанс змарнував Гуріді, який пробивав головою з лінії воротарського (Пенья врятував) і одразу ж зіграв на добиванні (невдало).
IÑAKI PEÑA #LaLigaHighlights#AlavésBarça pic.twitter.com/D0qutaoF6r— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2024
Непризначений пенальті, до речі, розсудили вірно. Рука Канселу прибиралася за корпус, помітного наміру грати нею не було.
At 0-0, Cancelo does this in his penalty area.— John H O N E S T Y (@ExJohnHonestyy) February 3, 2024
Not a single tweet on the TL of course. This is the effect of propaganda pic.twitter.com/1dd1yfxF4z
На 42-й Омородіон підхопив відскок і стріляв метрів з 10-ти (неточно), а перед перервою він же пробивав головою з лінії воротарського (Пенья виручив + був офсайд). Зрештою, саме Омородіон і забив Барсі на старті другого тайму – Сола втік від Форта, переграв Де Йонга й виконав подачу, яку Саму і замкнув. Великий привіт Араухо в цій ситуації.
От тільки на ту мить Алавес вже пропустив двічі. Барселона хоч і грала непереконливо, але майже всі свої моменти реалізувала. Рахунок було відкрито на 22-й хвилині – Лєвандовскі прийняв своєчасний проникний пас від Гюндогана, протиснув Маріна та перекинув Сіверу. 0:1.
Lewandowski y la historia de una vaselina... pic.twitter.com/Nmm2jdogzt— Relevo (@relevo) February 3, 2024
На 49-й хвилині Ілкай додав до асисту і свій гол, відкрившись на правому куті воротарського під закидушку Педрі. Удар головою, гол – 0:2.
На а на 63-й каталонці провели розмашисту контратаку. Її розігнав Ямал, який втік від Лопеса й віддав пас Педрі, а той перевів Де Йонгу – Френкі ж викотив лівіше на Форта, якому залишилось прострілити.Передача пішла на ближній край штрафного, куди прибіг Роке. Вітор у дотик пробив у дальній кут – 1:3! Це його другий гол у Ла Лізі.
От тільки з героя він швидко перетворився в антигероя. Точніше, його в ньго перетворив арбітр. На 67-й новачок Барси отримав жовту за відмашку (справедливо), а на 72-й Вітору показали другу жовту – ніби-то за фол проти Маріна. Повтор показав абсурдність рішення, однак його ніхто не скасував. "Блаугранас" залишились у меншості.
Vitor Roque got Red Card because of this pic.twitter.com/e5S9IdUZ0y— KinG £ (@xKGx__) February 3, 2024
Взагалі, по перерві Барселона вже не виглядала слабко, хоча все одно залишала питання. Підопічні Хаві більш-менш контролювала гру – і навіть після вилучення Роке ситуація не змінилась. Був навіть шанс забити на 78-й хвилині зусиллями свіжого Ферміна Лопеса, однак його хитрий удар з правого краю штрафного парирував Сівера.
Варто відзначити, що гості ще й претендували на пенальті на тій же 78-й хвилині, коли Лєвандовського ткнули в корпус. Арбітр не хотів свистіти подібні фоли. Алавес же сміливо вибігав у контри, але реальні шанси забити вдруге випали тільки перед фінальним свистком.
Зокрема, на 87-й хвилині Пенья й Араухо не зрозуміли, як грати по прострілу Соли – як наслідок, м'яч пролетів вздовж воріт. Пощастило, що на нього не пішли і баски. На 90+4-й же черговий простріл прийшов до ніг Соли. Той на лінії штрафного прибрав Фортиа й завдав удару, але сфера просвистіла над поперечкою.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони – підопічні Хаві набрали 50 очок і піднялись у топ-3.
Хто очолить Барселону після Хаві – "пограбування" Зінченка, сенсаційний камбек Моурінью чи повторення трюку з Гвардіолою