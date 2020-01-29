Новачок Тоттенхема Бергвейн розсипався у компліментах Моурінью

Новоспечений форвард Тоттенхема Стевен Бергвейн у захваті від можливості попрацювати у одній команді з Жозе Моурінью.

"Це дивовижний перехід для мене, новий клуб також дивовижний.

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Подивіться на тренувальні майданчики навколо, це неймовірно. Це честь бути тут. Я вже поговорив з менеджером. Коли я був маленьким хлопчиком, то із захватом дивився на таких тренерів, як Жозе Моурінью, тепер я граю в його команді. Ви повинні вірити в себе. Я знаю, що можу принести цьому клубу і цій команді, це важливо. Я зроблю те, що можу, і я знаю, на що я здатен", – розповів Бергвейн у коментарі офіційному сайту Тоттенхема.

У першій частині сезону 2019/20 нападник відзначився 5 голами у 16 матчах за ПСВ. Новачок "шпор" також є основним гравцем у збірній Нідерландів, яка гратиме проти України на груповому етапі Євро-2020.

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