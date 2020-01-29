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Новичок Тоттенхэма Бергвейн рассыпался в комплиментах Моуринью

17:23 17 Читати українською
Новичок Тоттенхэма Бергвейн рассыпался в комплиментах Моуринью
Стевен Бергвейн / Сайт Тоттенхэма

Новоиспеченный форвард Тоттенхэма Стевен Бергвейн в восторге от возможности поработать в одной команде с Жозе Моуринью.

"Это удивительный переход для меня, новый клуб также удивительный.

Тоттенхэм официально объявил о трансфере Бергвейна – его сборная встретится с Украиной на Евро-2020

Посмотрите на тренировочные площадки вокруг, это невероятно. Это честь быть здесь. Я уже поговорил с менеджером. Когда я был маленьким мальчиком, то с восторгом смотрел на таких тренеров, как Жозе Моуринью, теперь я играю в его команде. Вы должны верить в себя. Я знаю, что могу принести этому клубу и этой команде, это важно. Я сделаю то, что могу, и я знаю, на что я способен", – рассказал Бергвейн в комментарии официальному сайту Тоттенхэма.

В первой части сезона 2019/20 нападающий отметился 5 голами в 16 матчах за ПСВ. Новичок "шпор" также является основным игроком в сборной Нидерландов, которая будет играть против Украины на групповом этапе Евро-2020.

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Англия Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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