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Тоттенхем офіційно оголосив про трансфер Бергвейна – його збірна зустрінеться з Україною на Євро-2020

12:48 1399 Читать на русском
Тоттенхем офіційно оголосив про трансфер Бергвейна – його збірна зустрінеться з Україною на Євро-2020
Стевен Бергвейн / Сайт Тоттенхема

Нападник ПСВ та збірної Нідерландів Стевен Бергвейн підписав контракт з лондонським Тоттенхемом.

"Шпори" оголосили про перехід 22-річного форварда на своєму офіційному сайті.

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Контракт новачка розрахований до літа 2025 року, сума трансферу не повідомляється. Раніше преса писала, що Тоттенхем заплатить за Бергвейна 30 млн євро. Колишня зірка ПСВ виступатиме у Лондоні під номером 23, який раніше належав Крістану Еріксену.

Бергвейн провів за "фермерів" 149 матчів, в яких відзначився 31 голом. До слова, новачок Тоттенхема є основним гравцем у збірній Нідерландів, яка гратиме проти України на груповому етапі Євро-2020.

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