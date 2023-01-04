Права на 29-річного футболіста викупив СК Дніпро-1. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

Екс-форвард Динамо і збірної України покине СК Дніпро-1 – команда Кучера вже знайшла йому заміну в клубі УПЛ

Пасіч став першим зимовим новачком поточного лідера чемпіонату України. Контракт хавбека з СК Дніпро-1 розрахований на півтора року. У новій команді Євгеній продовжить виступати під звичним для себе 42 номером.

До слова, Євгеній Пасіч народився у Дніпрі, але футбольну кар'єру запустив у Вересі та донецькому Олімпіку. В нинішньому сезоні хавбек провів у складі рівнян 13 матчів в рамках УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем.