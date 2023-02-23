Іспанський гігант ще 15 грудня узгодив перехід 16-річного нападника Палмейраса, який обійшовся у 35 млн фіксованої плати + 25 млн євро потенційних бонусів. Втім, після цього у Ендріка почалася чорна смуга – 10 матчів, нуль результативних дій. Останній поєдинок проти РБ Брагантіно взагалі довів юнака до істерики, інформує Marca. Ендрік за 60 хвилин змарнував кілька моментів, пішов з поля і розчаровано закрив обличчя на лаві запасних.

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"Так, він закрив обличчя, бо плакав. Я йому не батько, але мав обійняти його. Ендрік цього потребує. Він досі дитина, яка забивала вирішальні голи минулого року. Ендрік має бути спокійним. Ніхто не любить критики. Йому потрібно просто зберігати спокій та продовжувати усміхатися. Нехай б'є, нехай будуть невдачі. Команда, тренер, клуб – всі готові допомогти. На все Божа воля і свій час", – сказав після матчу головний тренер Палмейрас Абель Феррейра.

На щастя, в Ендріка є час, щоб змужніти і повернути собі впевненість на батьківщині. Реал забере форварда лише влітку 2024 року, коли він досягне повноліття.

Abel Ferreira, sobre Endrick:



- Sou um crítico a mim porque não dei um abraço nele. Ele precisa. É um moleque que fez gols decisivos ano passado. Peço que ele não perca o sorriso. Vai falhar, acertar. O elenco, o treinador, o clube estão aqui para ajudar. Tudo no tempo de Deus. pic.twitter.com/JSRvycGycw — Murilo Dias (@mmurilodias) February 23, 2023

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