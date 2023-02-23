Новичок Реала перестал забивать и расплакался
Эндрик быстро спустился с небес на землю после подписания контракта с мадридским Реалом.
Испанский гигант еще 15 декабря согласовал переход 16-летнего нападающего Палмейраса, который обошелся в 35 млн фиксированной платы + 25 млн евро потенциальных бонусов. Впрочем, после этого у Эндрика началась черная полоса – 10 матчей, ноль результативных действий. Последний поединок против РБ Брагантино вообще довел юношу до истерики, сообщает Marca. Эндрик за 60 минут упустил несколько моментов, ушел с поля и разочарованно закрыл лицо на скамейке запасных.
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"Да, он закрыл лицо, потому что плакал. Я ему не отец, но должен был обнять его. Эндрик в этом нуждается. Он до сих пор ребенок, который забивал решающие голы в прошлом году. Эндрик должен быть спокойным. Никто не любит критики. Ему нужно просто сохранять спокойствие и продолжать улыбаться. Пусть бьет, пусть будут неудачи. Команда, тренер, клуб – все готовы помочь. На все Божья воля и свое время", – сказал после матча главный тренер Палмейрас Абель Феррейра.
К счастью, у Эндрика есть время, чтобы возмужать и вернуть себе уверенность на родине. Реал заберет форварда только летом 2024 года, когда он достигнет совершеннолетия.
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