Испанский гигант еще 15 декабря согласовал переход 16-летнего нападающего Палмейраса, который обошелся в 35 млн фиксированной платы + 25 млн евро потенциальных бонусов. Впрочем, после этого у Эндрика началась черная полоса – 10 матчей, ноль результативных действий. Последний поединок против РБ Брагантино вообще довел юношу до истерики, сообщает Marca. Эндрик за 60 минут упустил несколько моментов, ушел с поля и разочарованно закрыл лицо на скамейке запасных.

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"Да, он закрыл лицо, потому что плакал. Я ему не отец, но должен был обнять его. Эндрик в этом нуждается. Он до сих пор ребенок, который забивал решающие голы в прошлом году. Эндрик должен быть спокойным. Никто не любит критики. Ему нужно просто сохранять спокойствие и продолжать улыбаться. Пусть бьет, пусть будут неудачи. Команда, тренер, клуб – все готовы помочь. На все Божья воля и свое время", – сказал после матча главный тренер Палмейрас Абель Феррейра.

К счастью, у Эндрика есть время, чтобы возмужать и вернуть себе уверенность на родине. Реал заберет форварда только летом 2024 года, когда он достигнет совершеннолетия.

Abel Ferreira, sobre Endrick:



- Sou um crítico a mim porque não dei um abraço nele. Ele precisa. É um moleque que fez gols decisivos ano passado. Peço que ele não perca o sorriso. Vai falhar, acertar. O elenco, o treinador, o clube estão aqui para ajudar. Tudo no tempo de Deus. pic.twitter.com/JSRvycGycw — Murilo Dias (@mmurilodias) February 23, 2023

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