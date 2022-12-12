Реал виграв боротьбу за вихованця Палмейраса у Челсі, Барселони та ПСЖ. Нещодавно парижани пропонували бразильцям 80 мільйонів євро за права на Ендріка та Естевао, але Мадрид усіх переграв.

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Раніше повідомлялося, що Королівський клуб викладе за трансфер Ендріка 60 мільйонів євро та заплатить ще 12 млн податків. За інформацією AS, ці чутки не зовсім правдиві. Реал не буде активувати клаусулу гравця (60 млн), а домовився з Палмейрасом на дуже вигідних умовах. зазначається, що Реал гарантовано заплатить лише 35 млн, а ще 25 передбачені у вигляді бонусів. Додатково доведеться платити за матчі у старті, завойовані титули, якщо бразилець виграє "Golden Boy" тощо.

Зазначається, що найближчим часом Ендрік прибуде в Мадрид для медогляду. Хоча трансфер офіційно стане чинним влітку 2024 року (після досягнення гравцем повноліття), ФІФА дозволила Реалу зареєструвати угоду вже, обмеживши термін контракту трьома сезонами. Однак сторони вже узгодили подальше продовження до нього ще на 3 роки. Початкова зарплата становитиме 2 млн євро на сезон, але кожного року буде збільшуватися.

До слова, юний бразилець вже грає на дорослому рівні та встиг стати наймолодшим автором гола в історії Палмейраса. Попередній рекорд тримався 106 років. Загалом в активі форварда 7 матчів за першу команду, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.

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