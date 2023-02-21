Ефектний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Енфілді між Ліверпулем та Реалом подарував вболівальникам сім голів, однак п'ять з них провела мадридська команда (2:5). Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Ліверпуль зазнав фіаско у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши колосальні питання щодо здатності пройти у чвертьфінал.

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Реал давно став криптонітом для Ліверпуля. Мерсисайдці не могли переграти мадридців у шести матчах поспіль, причому двічі "червоні" поступилися у фіналах Ліги чемпіонів. До своєї сьомої спроби англійці підходили у статусі андердога, адже команда тільки-но почала виходити із затяжної кризи – втім, "вершкові" у поточному сезоні теж мали проблеми. Підопічні Карло Анчелотті дають грати всім, тож на Енфілді можна було чекати розвеселого футболу.

Обидва тренери не здивували складами. На поле вийшли всі доступні лідери, окрім Крооса – Тоні не встиг відновитись від пошкодження й залишився в запасі. Андрій Лунін, як і очікувалось, відпочивав на лавці.

Перший тайм перевершив усі очікування. Команди одразу зі стартовим свистком почали працювати на зустрічних курсах, що вилилось у гол Ліверпуля вже на 250-й секунді! Салах з кута штрафного виконав шикарну розрізну передачу на лінію воротарського, а Нуньєс випередив захисників і п'яткою відправив м'яч повз Куртуа! Це був найшвидший домашній гол мерсисайдців у ЛЧ.

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Ще за вісім хвилин Салах увірвався в карний майданчик, хитнув Алабу й з близької відстані бахнув повз ближній кут. На 14-й же мерсисайдці забили вдруге – і завдяки кому! Куртуа прийняв м'яч біля воріт, але незграбно підбив його коліном прямо на Салаха. 0:2! Помилка в стилі Каріуса принесла Мохамеду 44-й гол у ЛЧ й зробила його другим найкращим африканським бомбардиром в історії турніру (стільки ж забив Дрогба).

Втім, це був лише початок вечірки. Реал, як і заведено в ЛЧ, після ефектного провалу видав не менш ефектний камбек. На 21-й хвилині Вінісіус отримав передачу на кут штрафного від Бензема й опинився в оточенні трьох суперників – що не завадило вистрілити точнісінько в дальній нижній. 2:1!

Ліверпуль ледь не відповів третім голом вже на 25-й хвилині – це Хендерсон отримав проникний пас від Трента й викотив сферу під удар Салаху з близької відстані. Його накрили, а відскок пішов на праву стійку. Нуньєс готовий був вколотити м'яч у сітку, однак в останню мить його винесли. В цій метушні Реал втратив Алабу, якого довелося замінити на Начо.

Не покаравши мадридців у даній ситуації, мерсисайдці самі були покарані. Знову проявив себе Вінісіус. Його постріл з-під ван Дейка на 31-й хвилині парирував Аліссон, однак на 37-й вінгеру допоміг дух Каріуса! Аліссон отримав передачу назад від Гомеса й вибив м'яч прямо у Вінісіуса – від нього м'яч залетів у ворота. 2:2!

Таким чином, 22-річний Жуніор став наймолодшим футболістом за останні 57 років у єврокубках, якому вдалося оформити дубль проти Ліверпуля на Енфілді. Рекорд належить 19-річному Кройфу (він зробив це у 1966-му).

У компенсований час Вінісіус міг оформити ще й асист. В останню мить м'яч з-під ніг Родріго вибив Робертсон. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 2:2. Суперники проявили свої найкращі якості, тож можна було сподіватись на такий же крутий другий тайм.

Другий тайм дійсно став крутим, але тільки для одного клубу. Ліверпуль провів всього два удари по воротах й двічі претендував на пенальті. В обох випадках міг наплужити Карвахаль – спочатку м'яч зачепив його притиснуту руку в карному майданчику (на 11-метровий це не тягнуло), а потім підштовхнув Нуньєса на лінії воротарського, не давши замкнути крос (арбітр проігнорував епізод, хоча міг і свиснути).

Нічого кращого підопічні Юргена Клоппа не створили. Що найгірше для "червоних", Реал вирвався уперед всього за хвилину після відновлення гри. Гомес збив Вінісіуса на фланзі, арбітр призначив штрафний, Модріч подав на ближню стійку, а Мілітао випередив опікунів і вколотив сферу в сітку – 2:3!

Саме після цього Ліверпуль провів дві атаки з претензіями на пенальті, але вже на 55-й хвилині мадридці шокували суперника четвертим голом. Бензема отримав передачу від Родріго й пробив метрів з 20-ти, а м'яч рикошетом від Гомеса пішов у протихід Аліссону. 2:4! Реал став першою командою, якій вдалося відвантажити чотири м'ячі в матчі єврокубків на Енфілді.

Деморалізований колектив Юргена Клоппа після цього розвалився, дозволивши провести і п'ятий гол. Фабінью помилився в опорній зоні, Байчетіч не накрив Модріча, а той запустив передачу на хід Вінісіусу. Той видав пас у центр штрафного на Бензема, а Карім прибрав Аліссона й бахнув у порожні – 2:5! Це був шостий гол Каріма у ворота Ліверпуля за всю кар'єру. Ніхто не забивав мерсисайдцям частіше.

Після цього розслабився вже й Реал. Останні 20 хвилин перетворились на формальність. Англійці не могли, Іспанці не хотіли. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "вершкових".

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