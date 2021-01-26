Нападник Олімпіка Тадеус Нкенг розповів про адаптацію в команді та свою гру в спарингу зі Спартаком Суботіца.

"Дебют за Олімпік? Відмінний поєдинок проти хорошого суперника. Радий, що мені вдалося забити в першому ж матчі. Сподіваюся, зможу прогресувати далі. Я тут, щоб показати все на що здатний, навчиться новому і перейти на інший рівень", – зазначив Нкенг у коментарі Футбол News.

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Відзначимо, що Нкенг став одним із героїв контрольної зустрічі зі Спартаком Суботіца, оформивши дубль у ворота сербської команди.

До слова, вихованець Порту перебрався в український клуб на правах вільного агента, адже від липня перебував без роботи. Контракт з Олімпіком Тадеус Нкенг підписав на 3,5 роки.

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