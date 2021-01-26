Нападающий Олимпика Тадеус Нкенг рассказал об адаптации в команде и своей игре в спарринге со Спартаком Суботица.

"Дебют за Олимпик? Отличный поединок против хорошего соперника. Рад, что мне удалось забить в первом же матче. Надеюсь, смогу прогрессировать дальше. Я здесь, чтобы показать все, на что способен, научится новому и перейти на другой уровень", – отметил Нкенг в комментарии Футбол News.

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Отметим, что Нкенг стал одним из героев контрольной встречи со Спартаком Суботица, оформив дубль в ворота сербской команды.

К слову, воспитанник Порту перебрался в украинский клуб на правах свободного агента, ведь с июля находился без работы. Контракт с Олимпиком Тадеус Нкенг подписал на 3,5 года.

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