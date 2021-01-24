Олімпік розгромив Спартак Суботіца у спарингу – дублем відзначився новачок, ще один гол в активі динамівської парочки
Олімпік здобув розгромну перемогу над сербською командою в черговому контрольному матчі. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Товариські матчі.
Олімпік – Спартак Суботіца – 3:0
Голи: Каргбо, 45, Нкенг, 46, 48
Зустріч розпочалась із шквалу атак сербів, які зумів стримати Кичак. Олімпік поступово вирівняв гру, але воротарю донеччан знову довелолсь рятувати команду після пострілу в нижній кут. А перед перервою динамівська зв'язка організувала перше взяття воріт Спартака: Беніто пробив з 15 метрів, а Каргбо вдало зіграв на добиванні.
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Одразу по перерві Олімпік подвоїв перевагу: Політило обікрав суперника та м'яко навісив на ближню стійку, де ніхто не завадив Нкенгу. А за 2 хвилини він оформив дубль, добивши м'яч після удару Романовського та сейву воротаря. Далі Олімпік втримав перевагу в рахунку, хоча серби могли забити зі штрафного.
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