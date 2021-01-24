Олімпік здобув розгромну перемогу над сербською командою в черговому контрольному матчі. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Олімпік – Спартак Суботіца – 3:0

Голи: Каргбо, 45, Нкенг, 46, 48

Зустріч розпочалась із шквалу атак сербів, які зумів стримати Кичак. Олімпік поступово вирівняв гру, але воротарю донеччан знову довелолсь рятувати команду після пострілу в нижній кут. А перед перервою динамівська зв'язка організувала перше взяття воріт Спартака: Беніто пробив з 15 метрів, а Каргбо вдало зіграв на добиванні.

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Одразу по перерві Олімпік подвоїв перевагу: Політило обікрав суперника та м'яко навісив на ближню стійку, де ніхто не завадив Нкенгу. А за 2 хвилини він оформив дубль, добивши м'яч після удару Романовського та сейву воротаря. Далі Олімпік втримав перевагу в рахунку, хоча серби могли забити зі штрафного.

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