Півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачіч після матчу проти Челсі (4:4) став хітом соцмереж.

Влітку хорват перебрався до Манчестер Сіті якраз із Челсі за 25 млн фунтів. Ковачіч награв 221 матч за 4 роки у складі "синіх".

Мане вискочив на Фірміно святкувати гол у ворота його команди – курйоз екс-партнерів по Ліверпулю

Вочевидь, Матео досі не звик до нових кольорів. Гвардіола випустив Ковачіча на божевільну кінцівку матчу. Спочатку Родрі зробив рахунок 4:3 на користь Сіті, але в компенсований час Палмер з пенальті відновив рівновагу.

Тут Ковачіч і "спалився". В момент успішного удару Палмера хорват (8 номер) різко підняв руку, наче радіючи, а потім схаменувся та понуро пішов до центра поля. "Одного разу "синій", назавжди "синій", – мережі жартують щодо курйозної поведінки 29-річного півзахисника.

Mateo Kovacic celebrating Cole Palmer's equaliser yesterday. Once a Blue, always a Blue pic.twitter.com/BwCydopRtY — CFC-Blues (@CFCBlues_com) November 13, 2023

Челсі й Ман Сіті забили 8 голів у диво-матчі АПЛ – Мудрик запускав камбек, Холанд забив найдивніший гол, проблемний VAR