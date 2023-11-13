Полузащитник Манчестер Сити Матео Ковачич после матча против Челси (4:4) стал хитом соцсетей.

Летом хорват перебрался в Манчестер Сити из Челси за 25 млн фунтов. Ковачич наиграл 221 матч за 4 года в составе "синих".

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Очевидно, Матео еще не привык к новым цветам. Гвардиола выпустил Ковачича на безумную концовку матча. Сначала Родри сделал счет 4:3 в пользу Сити, но в компенсированное время Палмер с пенальти восстановил равновесие.

Тут Ковачич и "спалился". В момент успешного удара Палмера хорват (8 номер) резко поднял руку, словно радуясь, а затем спохватился и уныло пошел к центру поля. "Однажды "синий", навсегда "синий", – сети шутят по поводу курьезного поведения 29-летнего полузащитника.

Mateo Kovacic celebrating Cole Palmer's equaliser yesterday. Once a Blue, always a Blue pic.twitter.com/BwCydopRtY — CFC-Blues (@CFCBlues_com) November 13, 2023

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