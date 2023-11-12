Михайло Мудрик вдруге поспіль після пошкодження починає в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 18:30. Лондонці більше подобаються на перших хвилинах. Так, на 25 секунді Джексон покотив на Джеймса, чию спробу заблокував Гвардіол. Активні Палмер і Галлахер теж прикладалися. Натомість Ман Сіті дуже спокійно втягувався у гру під активним пресингом Челсі. Альварес першим у гостей пробив на 16 хвилині, потім віддав Гвардіолу під прем'єрний постріл у площину воріт.

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу – Мудрик не змінює роль

А згодом Холанд забив черговий легкий гол у гостьовому матчі проти так клубу званої топ-6. Кукурелья навіщось потягнув норвежця за футболку, а той красиво впав. Перед тим Галлахер впав на чужій половині після зіткнення з Діашем, плюс ще двоє "синіх" впали у своєму штрафному. Однак Ентоні Тейлор без вагань вказав на 11-метрову позначку. Почеттіно повтори передивився і помахав пальчиком, мовляв, не згоден з рішенням судді.

Челсі, на відміну від МЮ в недавньому манчестерському дербі, швидко проявив характер. Небезпечний штрафний заробили. Джеймс класно бахнув метрів з 25 – Едерсон в ефектному стрибку однією рукою перевів на кутовий. Однак це було тільки відтермінування вироку. Галлахер м'яко накинув на ближню стійку, Сілва чомусь опинився зовсім без опіки. Тьяго вискочив з-за спини Холанда і прошив Едерсона. Четвертий в історії АПЛ після Віндаса, Шерінгема та Гіггза, хто забив у віці після 39 років.

Контрпресинг Почеттіно якісно спрацював на 37 хвилині. Санчес вибив у поле, Діаш програв підбирання, лондонці швидко перехопили. Палмер розвернув праворуч, Гвардіол на рівному місці залишив снаряд Джеймсу, простріл якого у порожні ворота перевів Стерлінг. Перед тим, до слова, була ударна трихвилинка імені Фодена. Спершу в англійця зірвався м'яч з ноги і полетів під ліву стійку, звідки Холанд намагався замкнути. А потім сам Філ викручував у тому ж напрямку, але вже з меж штрафного – сантиметри відділили від взяття воріт.

Після пропущеного вже Холанд вискочив з-за спини Сілви, але Санчес блискуче парирував потужний удар. Бернарду Сілва не образився на норвежця через змарновий асист, а створив ще один класний момент за хвилину. Як можна залишати португальцю після розіграшу кутового настільки багато часу і простору?! Ну, і центральні захисники зіграли не краще. Банально випустили Аканджі розстрілювати Санчеса. Останнім на 45+7 пробивав Джексон (у блок). Це Стерлінг елегантно відповів Вокеру, який накручував Рахіма фінтами в центрі поля не без нахабства.

На старті другої половини розкатує Ман Сіті на контрі. Холанд сам почав, сам завершив її. Фоден покотив на правий фланг, Альварес на дальню, Ерлінг закотив м'ячик геть знущально – дупою. Альварес міг збільшувати перевагу, Санчес на місці. Пенальті на Холанді насправді було не таким однозначним. Адже й сам Ерлінг тягнув за футболку Кукурелью. Доку надихнувся тим прикладом і впав, коли рука Джеймса ніжно погладила за його плече. Жовта за симуляцію цього разу. Жеремі розігнав ще одну контру, легко хитнув Дісасі, але прошити воротаря не зумів. На цьому все для вінгера Ман Сіті. На 59 хвилині замість Доку виходить Гріліш, який більше підходить для контролю і заспокоєння гри.

Палмер божить. Вихованець Сіті пройшов Бернарду, Родрі та Діаша, однак Едерсон далеко вийшов і перекрив усі варіанти обстрілу. Як тільки Мудрик вийшов на 65 хвилині, Едерсон присів на газон і просить допомоги лікарів. Михайло, що цікаво, замінив Енцо. Ризикований хід на загострення. Гюсто також замінив Джеймса. Мудрик відразу ж бере гру на себе, стягує 2-3 опікунів і віддає трохи назад. Галлахер стріляє, сейв Едерсона перед собою, Джексон на добиванні уникає офсайду і знаходить шпарингу між рукавичками голкіпера.

Родрі ціною жовтої зірвав швидку атаку Челсі, а зараз ще й привозить обрізкою біля свого штрафного. Стерлінг класно перехопив і віддав, Гюсто отримав купу часу на роздуми, але дав вище. Мудрик непогано запресингував, Едерсон панічно вибив, снаряд влучив у руку Вокера, для судді Тейлора такий гандбол – не пенальті. У гостей 42 торкання у чужому штрфному проти 19, які дозволили лондонцям. Ковачіч замінив Альвареса. Пеп несподівано визнає, що перемогу вже не вирвати? Ніби й самі гравці Челсі в це повірили, а дарма.

FT: Chelsea 4-4 Man City



xG: 2.96-2.9

Shots: 17-15

Shots on target: 9-10

Touches in opp. box: 21-46

️ Possession: 45.2%-54.8%

Duels won: 44-44

️ Fouls: 12-15



A Premier League classic. #CHEMCI pic.twitter.com/O9jr3Geqqb — The Football News (@news_footballHQ) November 12, 2023

Покатали на фланзі Мудрика манчестерці, Холанд скинув під удар Ковачічу – блок. Однак тут як тут набіг Родрі, який з рикошетом від ноги Сілви використав зливу собі на користь. Стерлінг подав у штрафний з правого краю, Броя на паузі технічно дав Діашу себе скосити. Чистий 11-метровий на 90+5. Палмер чітко і твердо. Реалізував Коул вже 4 пенальті за Челсі! Це 4:4, фантастика.

На останніх хвилинах вже було більше сутичок і з'ясування стосунків, ніж футболу. Палмер вирішив послухати, як колишній партнери планують розіграти завершальний стандарт, але Холанд різко відштовхнув молодого нахабу. Почеттіно не тільки накинувся на суддю після фінального свистка, а й не потиснув руку Гвардіолі. Челсі виходить на 10 місце, набираючи 16 пунктів. Ман Сіті (28 балів) з мінімальним 1-очковим відривом від Ліверпуля та Арсенала йде на останню міжнародну паузу в цьому році.

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