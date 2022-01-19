"Зараз проходжу адаптацію у клубі. Обрав Верес через те, що дуже подобається чемпіонат України.

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Гадаю, що дуже швидко мине моя адаптація тут. Гадаю, все має бути добре", – сказав Крейда у коментарі прес-службі Вереса.

Нагадаємо, 22-річний футболіст приєднався до команди Юрія Вірта на правах річної оренди з Флори – рівняни матимуть першочергове право викупу гравця.

До слова, після першої частини сезону Верес йде у турнірній таблиці УПЛ на дев'ятій сходинці.

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