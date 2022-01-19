"Сейчас прохожу адаптацию в клубе. Выбрал Верес из-за того, что очень нравится чемпионат Украины.

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Думаю, что очень быстро пройдет моя адаптация здесь. Думаю, все должно быть хорошо", – сказал Крейда в комментарии пресс-службе Вереса.

Напомним, 22-летний футболист присоединился к команде Юрия Вирта на правах годовой аренды из Флоры – ровенчане будут иметь первоочередное право выкупа игрока.

Кстати, после первой части сезона Верес идет в турнирной таблице УПЛ на девятой строчке.

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