Новачок АПЛ підписав екс-конкурента Ярмоленка в Дортмунді
16:09 - Читать на русском
Вінгер Якоб Бруун Ларсен проведе сезон 2023/24 у складі Бернлі.
Бернлі на своєму офіційному сайті повідомив про прихід до команди Якоба Брууна Ларсена.
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Данця підписали з Хоффенхайма на правах річної оренди. Цікаво, що Ларсен був одноклубником Андрія Ярмоленка в дортмундській Борусії.
Зазначимо, що Ларсен у минулому сезоні у складі Хоффенхайма зіграв у 15 матчах, в яких відзначився 1 забитим м'ячем.
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