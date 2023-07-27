Бернлі на своєму офіційному сайті повідомив про прихід до команди Якоба Брууна Ларсена.

Де Дзербі отримав чергового літнього новачка – на позицію розглядали Матвієнка

Данця підписали з Хоффенхайма на правах річної оренди. Цікаво, що Ларсен був одноклубником Андрія Ярмоленка в дортмундській Борусії.

Зазначимо, що Ларсен у минулому сезоні у складі Хоффенхайма зіграв у 15 матчах, в яких відзначився 1 забитим м'ячем.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023