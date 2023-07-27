Бернли на своем официальном сайте сообщил о приходе в команду Якоба Брууна Ларсена.

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Датчанина подписали из Хоффенхайма на правах годичной аренды. Интересно, что Ларсен был одноклубником Андрея Ярмоленко в дортмундской Боруссии.

Отметим, что Ларсен в прошлом сезоне в составе Хоффенхайма сыграл в 15 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.

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