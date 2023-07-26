На офіційному сайті "чайки" повідомили про перехід 25-річного центрального оборонця. Ігор підписав угоду з Брайтоном на чотири сезони – до 2027 року.

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Деталі угоди з Фіорентиною прес-служба "чайок" не розголосила. Раніше повідомлялось, що англійці заплатять 17 мільйонів євро та ще 3 млн у вигляді бонусів.

У складі "фіалок" Ігор відіграв в 11 матчах. Слід зауважити, що головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розглядав на цю позицію підписати Миколу Матвієнка з Шахтаря.

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