Новачок АПЛ підписав екс-гравця Манчестер Юнайтед
14 липня 13:38 - Читать на русском
Вінгер Тахіт Чонг приєднався до Лутон Тауна.
Лутон Таун на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Тахіта Чонга з Бірмінгема.
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Клуб не розголошує суму переходу, проте Transfermarkt інформує, що Чонг обійшовся новачку АПЛ в 4 мільйони 700 тисяч євро.
Зауважимо, що Тахіт виступав за Манчестер Юнайтед з 2016-го по 2022 роки, регулярно вирушаючи в оренди (Вердер, Брюгге, Бірмінгем). У складі бірмінгемців Чонг провів 41 матч в минулому сезоні, відзначившись 4 голами та 5 асистами.
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