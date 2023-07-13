Мілан офіційно підтвердив перехід 24-річного американця з Челсі. Особистий контракт розрахований на 4 роки з опцією клубу продовжити ще на рік. Новачок обрав номер 11.

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Інсайдери повідомляли, що Челсі отримає компенсацію у розмірі 20 млн євро+бонуси. Сам Пулішіч дуже хотів перебратися на Сан-Сіро і навіть пішов на зменшення зарплатні. 4 роки тому Челсі віддав дортмундській Борусії за Пулішіча 64 млн євро, вважаючи його гідним спадкоємцем Едена Азара. Американець моментами показував чудову гру, проте травми загальмували його розвиток. Загалом за "синіх" провів 145 матчів, оформивши 26 голів та 21 асист.

Пулішіч став четвертим новачком Мілана у нинішнє міжсезоння після Марко Спортьєлло, Луки Ромеро і ще одного екс-представника Челсі Рубена Лофтуса-Чіка.

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