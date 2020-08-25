Лідс підписує Родріго – трансферна бомба від Б'єлси

Родріго Морено може поповнити склад новачка АПЛ вже зовсім скоро, повідомляє Marca. Валенсія та Лідс продовжують інтенсивно вести перемовини.

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"Кажани", які переживають фінансові проблеми, хочуть виручити 40 млн євро за свого лідера. Ініціатором переходу є Марсело Б'єлса, який особисто зацікавлений у трансфері – аргентинський фахівець вважає Родріго хорошим підсиленням для Лідса.

До слова, іспанський форвард останнім часом відновлювався від травми та наразі тренується поза командою, зокрема сьогодні він розминався в залі – за офіційною інформацією, у нього виникли тимчасові труднощі.

Нагадаємо, Родріго Морено був одним із лідерів Валенсії у минулому сезоні – іспанець провів 34 матчі у всіх турнірах, відзначився 7 голами та 11 асистами.

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