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Лідс підписує Родріго – трансферна бомба від Б'єлси

15:28 - Читать на русском
Лідс підписує Родріго – трансферна бомба від Б'єлси
Родріго Морено / Фото Goal.com

Англійський Лідс планує підсилитись форвардом Валенсії перед стартом нового сезону.

Родріго Морено може поповнити склад новачка АПЛ вже зовсім скоро, повідомляє Marca. Валенсія та Лідс продовжують інтенсивно вести перемовини.

Валенсія втратила Родріго до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв'язок

"Кажани", які переживають фінансові проблеми, хочуть виручити 40 млн євро за свого лідера. Ініціатором переходу є Марсело Б'єлса, який особисто зацікавлений у трансфері – аргентинський фахівець вважає Родріго хорошим підсиленням для Лідса.

До слова, іспанський форвард останнім часом відновлювався від травми та наразі тренується поза командою, зокрема сьогодні він розминався в залі – за офіційною інформацією, у нього виникли тимчасові труднощі.

Нагадаємо, Родріго Морено був одним із лідерів Валенсії у минулому сезоні – іспанець провів 34 матчі у всіх турнірах, відзначився 7 голами та 11 асистами.

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Теги
Іспанія Англія Трансфери АПЛ Лідс Лідс Трансфери Чемпіонату Англії Марсело Марсело Б'єлса Родріго Родріго Морено Валенсія Валенсія
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