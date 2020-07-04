Валенсія втратила Родріго до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв'язок

Проблеми Валенсії доповнилися важкою травмою одного з найкращих гравців команди.

Форвард Родріго Морено більше не зіграє в поточному сезоні, інформує Marca.

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Лідер Валенсії травмував коліно в матчі 33 туру проти Атлетіка (0:2). Результати обстеження 29-річного іспанця були невтішними – розрив бічної зв'язки правого коліна. Наразі невідомі приблизні терміни відновлення нападника, однак в найближчий місяць на поле він точно не повернеться.

Додамо, що Родріго провів 34 матчі у всіх турнірах сезону 2019/20, відзначився 7 голами та 11 асистами.

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