Лидс подписывает Родриго – трансферная бомба от Бьелсы

Родриго Морено может пополнить состав новичка АПЛ уже совсем скоро, сообщает Marca. Валенсия и Лидс продолжают интенсивно вести переговоры.

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"Летучие мыши", которые переживают финансовые проблемы, хотят выручить 40 млн евро за своего лидера. Инициатором перехода есть Марсело Бьелса, который лично заинтересован в трансфере – аргентинский специалист считает Родриго хорошим усилением для Лидса.

К слову, испанский форвард в последнее время восстанавливался от травмы и пока тренируется вне команды, в частности сегодня он разминался в зале – по официальной информации, у него возникли временные трудности.

Напомним, Родриго Морено был одним из лидеров Валенсии в прошлом сезоне – испанец провел 34 матча во всех турнирах, отличился 7 голами и 11 ассистами.

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