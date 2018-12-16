Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-й

Авторитетний німецький портал Трансфермаркт знову проаналізував український футбольний ринок. За підсумками 2018-го року трансферні експерти №1 видали оновлений рейтинг гравців УПЛ, ціна на яких підскочила вгору.

Прем'єр-ліга України загалом оцінена у більш ніж скромні 299,3 млн євро сукупної вартості футболістів усіх команд. Немало клубів у Європі мають вартісніші склади. Днями стало відомо, що 28-річний захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі очолив рейтинг найдорожчих гравців УПЛ. Бразилець потягнув на пристойні 18 млн євро, показавши також найбільший прогрес у грошах – порівняно з попереднім рейтингом виріс аж на 7 мільйонів! Якщо говорити про відсоткове збільшення, то тут найбільше вражає стрибок 18-річного новачка київського Динамо. Владислав Супряга зріс у ціні на 1400% і тепер коштує 4,5 млн євро, а не 300 тисяч, як було раніше. Ко-ло-саль-но!

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Півзахисники київського клубу Микола Шапаренко (тепер коштує 2,5 млн євро), Сергій Сидорчук (4,5) і Беньямін Вербіч (5,5), а також захисник Томаш Кендзьора (3,5) виросли рівно на 1 мільйон кожен.

Найбільший серед них приріст у відсотках продемонстрував Шапаренко (66,7%), що й не дивно – Микола запалив під кінець року в чемпіонаті, Кубку України та Лізі Європи. У Вербіча підйом на рівні 22,2%, у Сидорчука – 28,6%, у Кендзьори – 40%.

8. Микита Бурда (Динамо)

Захисник збірної України подорожчав на 1,3 млн євро і тепер коштує 2,5. Солідно, як і його гра в центрі оборони, виглядає темп росту 23-річного динамівця – 108,3%. І, схоже, Бурда не збирається зупинятись.

7. Мар'ян Швед (Карпати)

Єдиний гравець, який у топ-20 не представляє ні Динамо, ні Шахтар. У свій 21 рік він виріс на 1,5 млн євро трансферної вартості, або на 300%! Тепер Швед коштує 2 мільйони євро, принаймні на Трансфермаркт. Другий найкращий бомбардир УПЛ серед українців – хоч і не грає чистого нападника – вже встиг дебютувати за національну збірну України і забити обом нашим грандам!

6. Майкон (Шахтар)

Бразильський півзахисник подорожчав на 1,5 млн євро (23,1%) і тепер коштує цілих 8 мільйонів. Так і не скажеш навіть, що лише влітку 21-річний Майкон перейшов у Шахтар за 6,6 млн євро. Цей опорник уже забиває в Лізі чемпіонів і застовбив за собою місце в центрі поля. Фредом ще для "гірників" не став, але потроху рухається у цьому напрямку.

5. Віктор Циганков (Динамо)

Єдиний представник України у символічних збірних групового етапу єврокубків – Whoscored оцінив його 2 голи і 3 асисти за 5 матчів у Лізі Європи. Циганков виріс на 2 мільйони євро (25% росту) і взяв символічну позначку в 10. Під кінець року обігнав Шведа за голами в УПЛ, де поступається тільки бразильцю Мораєсу. А не забуваймо, що Віктору всього 21 і грає він на правому фланзі півзахисту. Гідна заміна Ярмоленку вийшла! Наймолодший капітан в ЛЄ як мінімум за останні тури.

4. Тайсон (Шахтар)

Бразильський вінгер, незважаючи на вік, стає все кращим. Тайсон збільшив свою трансферну вартість на 2 мільйони євро до 13 (18,2% у плюс). Якби не 30-річний капітан, Шахтар навряд чи б змагався до останнього за плей-офф Ліги чемпіонів. Найкращий асистент УПЛ (8 гольових пасів) полюбляє забивати в ЛЄ, тож у 2019-му знову буде головною надією своєї команди разом з кількома земляками.

3. Міккел Дуелунд (Динамо)

Данець, який завершив рік серйозною травмою (через неї пропустить 2-3 місяці), додав до своєї вартості 2,5 млн євро. Тепер 21-річний Дуелунд коштує 4 мільйони, відтак продемонстрував ріст у 166,7%! Попри те, що Хацкевич з незрозумілих причин довіряв йому вкрай рідко, відзначився голом і асистом в чемпіонаті України – встигає робити результативні дії, навіть виходячи на поле після 90-ї хвилини. Найкращий асистент кваліфікації молодіжного Євро-2019 U-21 (4 забиті м'ячі і 7 гольових пасів).

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2. Владислав Супряга (Динамо)

Абсолютний рекордсмен українського рейтингу Трансфермаркт. Супряга приходив у Динамо, коштуючи 300 тисяч. Тепер ціна 18-річного форварда – 4,5 млн євро (або на 1400% більше). Дебютував у Лізі чемпіонів та УПЛ (відзначився гольовим пасом), але наприкінці року виходив лише за молодіжку. Повинен себе краще проявити хоча б у тому ж Динамо U-19, яке чекає плей-офф Юнацької ЛЧ.

1. Ісмаїлі (Шахтар)

Класичний лівий бразильський захисник, який часто діяв як фланговий форвард. Ісмаїлі виріс аж на 7 мільйонів євро до 18 (63,6% у плюс). На початку 2018-го взагалі коштував тільки 5,5 млн євро, але його приріст вираховували, порівнюючи з попереднім рейтингом на старті сезону. Незамінний лідер Шахтаря – 28-річний захисник віддав 8 гольових передач у Лізі чемпіонів та УПЛ, двічі відзначився у головному єврокубку.

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