Топ-10 гравців, які найбільше подорожчали: від суперників України до вундеркінда Борусії Д, який зріс у ціні на 78 млн

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) назвав футболістів, трансферна вартість яких зросла найбільше за останні 3 місяці.

З вересня деякі гравці своїми виступали спричинили справжній фурор у Європі. Як наслідок, їхня ринкова ціна значно зросла, а за деякими виконавцями активно полюють топ-клуби.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував список футболістів, які найбільше подорожчали за останні 3 місяці. У першій десятці 3 гравці Ліверпуля, по 2 футболісти ПСЖ та Манчестер Сіті, по одному гравцю представляють Евертон, Борусію Д та Ювентус.

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Найбільше з 1 вересня подорожчав вінгер Борусії Джайдон Санчо – на цілих 78 млн євро, а найдорожчим гравцем є нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, трансферна вартість якого складає 216 млн.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

10. Кіліан Мбаппе (зі 191,2 млн євро до 216,3 млн, зріс в ціні на 25,1 млн)

19-річний француз в поточному сезоні став справжнім лідером ПСЖ, а нещодавно Мбаппе був визнаний найкращим молодим гравцем світу. 12 голів у 11 матчах чемпіонату та 2 голи у Лізі чемпіонів призвели до того, що Кіліан зараз оцінюється у неймовірні 216 млн євро.

9. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль з 83,4 млн євро до 109,2 млн, зріс в ціні на 25,8 млн)

20-річний правий захисник провів 13 матчів в АПЛ та відзначився одним голом. Впевнена гра Трента та довіра Юргена Клоппа роблять захисника одним із найперспективніших гравців свого аплуа у світі. Вже зараз його оцінили у у 109 млн євро.

8. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті (з 74,5 млн євро до 103,5 млн, зріс в ціні на 29 млн)

24-річний Ляпорт у цьому сезоні став справжнім лідером захисту Ман Сіті. Захисник провів усі 16 матчів АПЛ та забив 1 гол, а у 5 матчах ЛЧ відзначився одразу двома влучними ударами та неодноразовими вдалими діями в обороні. Завдяки цьому зараз Ляпорт оцінюється у 103 млн євро.

7. Садьйо Мане (Ліверпуль, з 95,7 млн євро до 125,3 млн, зріс в ціні на 29,6 млн)

Нещодавно сенегалець підписав новий контракт з Ліверпулем. В активі сенегальця 6 голів у чемпіонаті Англії та 1 м'яч у Лізі чемпіонів. 26-річного Мане оцінили на 29 млн євро дорожче, ніж 3 місяці тому.

6. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті – з 98,8 млн євро до 128,6 млн, зріс в ціні на 29,8 млн)

24-річний португалець у цьому сезоні став одним із лідерів Манчестер Сіті, забивши вже 4 голи в 15 матчах АПЛ. Також в активі Бернарду 2 голи у Лізі чемпіонів, в тому числі один у ворота Шахтаря. Хавбек зріс у ціні практично на 30 млн євро.

5. Тільйо Керер (ПСЖ – з 24,3 млн євро до 54,7 млн, зріс в ціні на 30,4 млн)

22-річний захисник обійшовся ПСЖ у 37 млн євро, проте вже зараз його оцінюють в майже 55 млн. Керер став основним гравцем парижан, провівши 12 матчів у Лізі 1 та 4 у Лізі чемпіонів.

4. Рішарлісон (Евертон – з 45,3 млн євро до 76,3 млн, зріс в ціні на 31 млн)

Влітку 2018 року Евертон виклав за бразильця 50 млн євро. 21-річний Рішарлісон з ходу став одним із лідерів "ірисок", відзначившись вже 8 разів у 14 матчах АПЛ. Не дивно, що бразильця вже оцінюють у 76 мільйонів.

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3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль – з 47,8 млн євро до 79,8 млн, зріс в ціні на 32 млн)

24-річний шотландець вважається лідером захисту Ліверпуля, провівши 14 матчів у Прем'єр-лізі. За 3 місяці сезону 2018/19 Робертсон подорожчав на 32 млн та коштує майже 80.

2. Жоау Канселу (Ювентус – з 27,8 млн євро до 74,2 млн, зріс в ціні на 46,4 млн)

24-річний майбутній суперник збірної України перейшов у Ювентус влітку 2018 року та одразу став основним правим захисником. Вдала гра Канселу змусила дослідників оцінити його вартість у 74 млн євро – це практично утричі більше, ніж 3 місяці тому.

1. Джайдон Санчо (Борусія Д – з 9,7 млн євро до 87,9 млн, зріс в ціні на 78,2 млн)

Абсолютний топ рейтингу. Англійський вундеркінд Борусії подорожчав на 800% (!!!) та коштує майже 88 млн, хоча ще 3 місяці тому оцінювався навіть не у 10. 18-річний Санчо вже встановив декілька рекордів та став справжнім лідером дортмундців. Можливо, підйом "джмелів" пов'язаний саме з феєричною грою Санчо?

Не дивно, що Борусія зіграла на випередження і підписала з хавбеком новий контракт до 2022 року.

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