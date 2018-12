Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored

Хавбек Динамо Віктор Циганков став одним з найкращих гравців у груповому етапі Ліги Європи.

Авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками групового етапу Ліги Європи. Серед гравців опинився і хавбек Динамо Віктор Циганков.

Українець отримав середню оцінку у матчах Ліги Європи 7,68 і став найкращим футболістом на своїй позиції. Загалом Циганков має 6-у найвищу оцінку серед усіх гравців за підсумками групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

Our Europa League team of the group stages:



André Hansen

Joakim Maehle

Michael Ngadeu-Ngadjui

Sidnei@AcunaMarcos17

Viktor Tsygankov@LoCelsoGiovani@Ever10Banega

Leandro Trossard@HallerSeb

Munas Dabbur



Read @BenMcAleer1's article now -- https://t.co/3S2BVqVonu pic.twitter.com/S4VKSPWQHn