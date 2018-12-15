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Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored

17:04 845 Читать на русском
Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored
Віктор Циганков / Соцмережі

Хавбек Динамо Віктор Циганков став одним з найкращих гравців у груповому етапі Ліги Європи.

Авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками групового етапу Ліги Європи. Серед гравців опинився і хавбек Динамо Віктор Циганков.

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Українець отримав середню оцінку у матчах Ліги Європи 7,68 і став найкращим футболістом на своїй позиції. Загалом Циганков має 6-у найвищу оцінку серед усіх гравців за підсумками групового етапу Ліги Європи.

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Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

Теги
Динамо Динамо Головне Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи
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