Ісмаїлі став найдорожчим гравцем УПЛ за даними Transfermarkt

Відомий портал Transfermarkt оновив ціни на гравців Української Прем’єр-ліги.

За даними авторитетного німецього ресурсу, найдорожчим гравцем чемпіонату України є захисник Шахтаря Ісмаїлі. Transfermarkt оцінює бразильця у 18 мільйонів євро, що на 7 мільйонів більше, у порівнянні з літньою вартістю.

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У трійку також входять вінгери "гірників" Марлос та Тайсон. Перший не підвищив свою ціну, яка так і залишилась на рівні 11 мільйонів, а Тайсон подорожчав на 2 мільйони і зараз коштує 13.

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Зауважимо, що найдорожчим гравцем київського Динамо є Віктор Циганков, якого німецький ресурс оцінив у 10 мільйонів євро.