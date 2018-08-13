Зінченко фантастично зріс у ціні та став другим найдорожчим українцем, ринкова вартість Ярмоленка зменшилася

Авторитетний портал Transfermarkt встановив нові ціни на деяких українських гравців.

Transfermarkt сьогодні оновив ринкові вартості 110 гравців. Серед них – українські легіонери АПЛ: вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко та півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Вартість Зінченка зросла просто фантастично – до 15 мільйонів євро. Ще 28 травня наприкінці сезону портал встановив ціну за Олександра в розмірі 7 мільйонів євро, а через два з половиною місяці підняв її більш ніж вдвічі – на 114%.

Таким чином, 21-річний хавбек Манчестер Сіті став другим найдорожчим українським футболістом, випередивши навіть Марлоса (11 млн). Замикають топ-5 гравців збірної України Євген Коноплянка та Тарас Степаненко – по 10 мільйонів.

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Найбільш коштовним українцем залишається Андрій Ярмоленко – 20 мільйонів євро. Щоправда, згідно з останнім оновленням, вартість вінгера після переходу з дортмундської Борусії у Вест Хем зменшилася на 3 мільйони.

Ярмоленко займає 4 місце в списку найдорожчих гравців Вест Хема. Більше за нього коштують тільки Феліпе Андерсон, Марко Арнаутовіч і Ісса Діоп. Зінченко ж лише 17-й за ціною у Манчестер Сіті.

Також варто відзначити, що солідно додали у вартості екс-зірки Шахтаря Фред і Вілліан. Трансфер до Манчестер Юнайтед збільшив ціну Фреда на 18 млн – до 50 мільйонів євро. Це виглядає логічно, а от відчутне зростання вартості 30-річного Вілліана – трішки дивне. Він тепер теж коштує 50 мільйонів, хоча досі було 38 млн. Напевно, зіграв свою справу інтерес до бразильця від Барселони.

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