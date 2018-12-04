"Холодна погода в Данії – ніщо в порівнянні із зимою в Києві", – Дуелунд шокований кліматичними умовами в Україні

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд прокоментував перемогу Динамо над Чорноморцем (2:0)

"Я дуже радий знову повернутися на поле. Було дуже приємно, тим більше, що ми змогли здобути перемогу в цьому поєдинку. Був непростий поєдинок, нам вдалося забити, реалізувавши два одинадцятиметрових удари.

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Думаю, проти Чорноморця ми могли забивати й більше, але не вдалося... Проте, я все одно задоволений результатом, наша команда забила двічі, а суперник не зміг вразити наші ворота. Це важлива перемога.

Ви знаєте, що я з Данії, і завжди думав, що наша погода досить погана, холодна, але зараз я зрозумів, що це ніщо в порівнянні з українською зимою. Особливо, коли ми прилетіли додому недавно з Астани: температура вранці була близько - 15 градусів. Я був трохи шокований. Але я повинен до цього звикнути, впевнений, що не буде ніяких проблем", – цитує Дуелунда Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо вдома перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті. Кияни йдуть третіми з 35 очками, Чорноморець на 11 місці з 12 балами.

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